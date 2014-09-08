Губарев: за "ДНР" воюют "настоящие фашисты"
Так называемый "народный губернатор" оккупированного боевиками Донецка Павел Губарев признался, что за "ДНР" воюет "настоящий итальянский фашист".
Об этом Губарев написал на странице в Facebook.
"К нам в ополчение месяц назад пришел настоящий итальянский фашист", - написал он.
Читайте такжеСМИ: Террорист Губарев "держит" рекламный бизнес на Западной УкраинеУничтожая украинских военных, итальянец считает, что воюет против США, добавил Губарев.
Лидер боевиков также добавил, что в "ДНР" пренебрегают достигнутой договоренностью о прекращении огня.
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Как известно, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрелыукраинских войск, нарушая перемирие.