Губарев: за "ДНР" воюют "настоящие фашисты"

15:35, 08 сентября 2014
Политика
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Так называемый "народный губернатор" оккупированного боевиками Донецка Павел Губарев признался, что за "ДНР" воюет "настоящий итальянский фашист".

УНІАН

Об этом Губарев написал на странице в Facebook.

"К нам в ополчение месяц назад пришел настоящий итальянский фашист", - написал он.

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публикацияПавла Губарева.

Лидер боевиков также добавил, что в "ДНР" пренебрегают достигнутой договоренностью о прекращении огня.

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публикацияПавла Губарева.

Как известно, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрелыукраинских войск, нарушая перемирие.

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