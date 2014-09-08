ОБСЕ отправила на Донбасс еще 59 наблюдателей
15:14, 08 сентября 2014Политика
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ОБСЕ направила в Украину еще 59 наблюдателей для мониторинга ситуации с прекращением огня в восточных областях.
ОБСЕ направила на Донбас еще 59 специалистов / фото Facebook ОБСЕ
Об этом сказал председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, сообщает "Украинская правда".
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Он подтвердил, что в течение последних двух дней ОБСЕ передислоцировала 59 специалистов с опытом работы по мониторингу ситуации с прекращением огня и в настоящее время ищет для работы других наблюдателей.
Дидье Буркхальтер отметил, что сейчас обсуждают возможность привлечения для мониторинга ситуации беспилотников.
Он призвал все стороны обеспечить реализацию протокола о прекращении огня и конструктивно участвовать в дальнейшем диалоге с этой целью.
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