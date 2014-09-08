ОБСЕ отправила на Донбасс еще 59 наблюдателей

Об этом сказал председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеОБСЕ подтверждает нарушение боевиками режима прекращения огня

Он подтвердил, что в течение последних двух дней ОБСЕ передислоцировала 59 специалистов с опытом работы по мониторингу ситуации с прекращением огня и в настоящее время ищет для работы других наблюдателей.

Дидье Буркхальтер отметил, что сейчас обсуждают возможность привлечения для мониторинга ситуации беспилотников.

Он призвал все стороны обеспечить реализацию протокола о прекращении огня и конструктивно участвовать в дальнейшем диалоге с этой целью.