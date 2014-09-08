Боевики обстреляли Дебальцево

Об этом LB.ua сообщили военнослужащие, которые находились в расположенном неподалеку лагере АТО. По их словам, стреляли из "Градов" и гаубиц Д-30. О пострадавших в настоящее время ничего не известно.

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Кроме того, были обстреляны позиции украинских артиллеристов рядом с Дебальцево.

Как сообщал УНИАН, сегодня военный журналист Роман Бочкала сообщил, что батальоны территориальной обороны №11, №25, а также Киев-2, которые находятся в Дебальцево, требуют немедленной помощи. Их обстреливают войска РФ, возможен штурм.