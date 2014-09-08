В штабе АТО рассказали об ответном огне и провокациях со стороны боевиков

Силы АТО открывают ответный огонь только в случае угрозы жизни украинских военных.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

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«Силы АТО открывают ответный огонь только в случае угрозы жизни защитников. Сейчас идет очень много провокаций. Стреляют в воздух, в сторону возле блокпостов, чтобы вызвать огонь со стороны сил АТО и потом сказать, что украинская сторона нарушает режим», - подчеркнул Дмитрашковский.

Также он отметил, что обстрелы производились из минометного и стрелкового оружия. С 23.00 и до утра обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, вчера представитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что украинские военнослужащие в полном объеме выполняют условия режима прекращения огня.

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5 сентября участники Трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00 5 сентября.