Российские солдаты с танками и БТРами окружили блокпост Нацгвардии на Луганщине

Вчера под Словяносербском российские войска пытались спровоцировать вооруженное противостояние на украинском блокпосту с бойцами Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"Вчера в районе Славяносербска россияне построили собственный блокпост прямо напротив блокпоста Нацгвардии. После этого нашим силовикам предложили оставить блокпост, под угрозой того, что российская военная колонна пройдет напролом, а в случае открытия огня в ответ все будут уничтожены. После этого с террористами встретились представители ОБСЕ, которые договорились о сохранении дистанции между сторонами. Но сразу после отъезда представителей ОБСЕ блокпост был окружен с трех сторон скрытой в «зеленке» техникой: 4 танками Т-72, 2 БМД, 2 БМП, 4 БТР и солдатами в количестве около 70 человек", - сказал Лысенко.

Он отметил, что в настоящее время бойцы Нацгвардии держат оборону блокпоста и не собираются покидать своих позиций, активных столкновений пока не произошло.