С контролируемой боевиками территории до сих пор не могут забрать более 50 тел бойцов АТО - СМИ

Террористы усиливают свои силы в Луганске, где выстрелы звучат постоянно. Передовая линия огня там сейчас проходит возле города Счастье, сообщает ТСН.

Вокруг Луганска взрывы слышны постоянно. Сразу после подписания договоренностей в Минске боевики расстреляли колонну "айдаровцев" и украинских десантников. Погибших - более 50-ти. Забрать тела военных с территории обстрела невозможно, ведь боевики взяли эту территорию под полный контроль.

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На передовой в городе Счастье возле Луганска сейчас находится среди других батальон "Айдар". Его командир Сергей Мельничук говорит, что раньше на подмогу пришли четыре милицейских батальона. Но им дали приказ отступить.

Одновременно боевики устраивают засады на силы антитеррористической операции. Даже маскируются под украинских военных, размахивают флагами Украины, а потом обстреливают бойцов АТО.