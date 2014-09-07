В Бердянске СБУ задержала главаря енакиевских боевиков

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Бердянске гражданина Украины «Г» - главаря енакиевской ячейки боевиков террористической организации «ДНР».

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По свидетельствам местных жителей, в марте с.г. «Г» под видом так называемой общественной организации «Оплот» создал в Енакиево Донецкой области преступную группировку, члены которой вербовали горожан вступать в бандформирования и заставляли вступать в партию «Народное движение, русское движение города Енакиево».

"В городе «общественный активист» был известен своим криминальным прошлым - отбывал наказание за умышленное убийство, держал в страхе местных жителей - насиловал и продавал в рабство боевикам женщин", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что с началом антитеррористической операции правонарушитель участвовал в боевых действиях на стороне террористов близ Шахтерска и Енакиево - был ранен, и под видом беженца бежал в Бердянск.

"Скрываясь на территории Запорожской области, продолжал работать на террористов из «ДНР» - собирал и передавал боевикам сведения о дислокации, вооружении, численности украинских войск, а также точные координаты для совершения российскими войсками артиллерийских ударов по позициям сил АТО", - отметили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия.