Неделя в цифрах

1 день продержалось «перемирие», договоренности о котором были, на словах, достигнуты в пятницу, 5 сентября, в Минске. Первыми режим прекращения огня нарушили российские войска, обстреляв украинские позиции в районе поселка Широкино под Мариуполем. Украинцы в ответ не стреляли. Стоит отметить, что еще с момента двухстороннего прекращения огня 5 сентября, террористы анонсировали пресс-конференцию на тему нарушения перемирия со стороны Украины на 9 сентября.

1 средняя школа (№4) в Горловкебыла захвачена террористами 1 сентября. По данным СНБО, вооруженные боевики привезли первоклассников в учебное учреждение и заставили малышей имитировать начало нового учебного года перед многочисленными российскими журналистами.

2 катера Мариупольского отряда морской охраны - «Гриф» и «Калкан» - были обстреляны из управляемых ракетных установок во время патрулирования на расстоянии 3 миль от берега. 8 моряков были спасены и доставлены в медучреждения с ранениями и ожогами, двое - пропали без вести.

4 человека задержаны по подозрению в совершении убийства мэра Кременчуга Олега Бабаева. Самому младшему из задержанных – 22 года. Следственные действия продолжаются.

4 тактических батальона российских военнослужащих, как минимум, действуют на территории Украины. Они усилены бронетехникой и тяжелой артиллерией. По информации СНБО, такие формирования российских Вооруженных сил замечены, в частности, в районе Новосветловка-Новоанновка-Красное, в районе Старобешево-Новокатериновка, в районе Кумачево-Победа, в районе Щербак-Маркино.

4 отрасли - энергетика, сельское хозяйство, авиация и сектор информационных технологий – наиболее интересны для размещения инвестиций в Украину со стороны американского бизнеса.

6 политических партий – Блок Петра Порошенко, «Батькивщина», «Гражданская позиция», «Патриоты Украины», Радикальная партия и «Сильная Украина» - могут попасть в Верховную Раду в ходе досрочных парламентских выборов, назначенных на 26 октября. Примечательно, что в будущий созыв парламента не проходят представители Коммунистической партии Украины и Партии регионов.

13% - настолько Украина увеличила в августе поставкиприродного газа из Европы в сравнении с июлем. Будучи уже более 2 месяцев отключенной «Газпромом» от поставок российского газа, Украина в августе импортировала из Польши 122 млн куб. м газа, из Венгрии – 128 млн куб. м.

15 нефтегазовых и титановых месторождений (в Ивано-Франковской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областях) выставляет на конкурс по привлечению инвестиций НАК «Надра Украины». Последний срок подачи конкурсных заявок – 18 сентября 2014 года.

27,2% жителей оккупированного Симферополясчитают себя гражданами России. Исследование, проведенное Региональным институтом политических коммуникаций, также свидетельствует, что 48,1% симферопольцев идентифицируют себя, в первую очередь, жителями Крыма, 17,3% – жителями Симферополя. Затруднились ответить на вопрос 3,7% опрошенных.

30 дней, начиная с 1 сентября, США будут председательствовать на Совете безопасности ООН.

40 уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников МВД из Донецкой и Луганской областей, которые изменили присяге и подозреваются в связях с боевиками.

58% россиян рассматривают негативную реакцию Запада на политику России по отношению к Украине как стремление надавить на Россию, воспользовавшись украинским кризисом. Опрос, проведенный российской социологической службой «Левада-Центр», демонстрирует, что лишь 13% россиян связывают такое отношение Запада к России с нарушением последней норм международного права.

60 км защитного рва шириной 4 метра и глубиной – 2 м на границе с Российской Федерацией уже вырыли и упорядочили в Сумской области. Ров роют там, где есть возможность прохода техники, за исключением лесов и рек. По информации местных властей, это делается для того, чтобы на территорию Украины не смогла пройти тяжелая военная техника со стороны России, а также для предотвращения попадания в Сумскую легких транспортных средств контрабандистов. Стоит отметить, что Украина начинает реализацию проекта «Стена» в рамках мероприятий по обустройству государственной границы Российской Федерацией. Об этом в начале текущей недели заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

76 место из 144-х индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга Всемирного экономического форума занимает Украина, поднявшись с 84 места. Составители рейтинга оценивали широкий спектр факторов (порядка 100 позиций), включая развитие инфраструктуры, валютного и фондового рынка, работу государственного аппарата, судебной системы, деловую активность и криминогенную обстановку. Общий бал развития Украины по семибалльной шкале составит 4,1 балла.

80% сотрудников Администрации президента могут быть уволены до ноября в рамках реформирования Администрации. По словам заместителя главы АП Дмитрия Шимкива, сокращение коснется всех департаментов. На сегодняшний день об увольнении предупреждены около 400 человек. В свою очередь, Кабмин решил сократить 20% центральных органов исполнительной власти. То есть каждое пятое ведомство или ликвидируют полностью, или же его функции передадут другому вновь созданному учреждению.

200 заложников находятся в плену у террористов, по данным Совета национальной безопасности и обороны. Террористы обещали, что обмен заложников может произойти 6 и 8 сентября.

600 военнослужащих из США, Италии, Канады, Болгарии и Германии примут участие в военных учениях НАТО «Верное копье II», начавшихся в Латвии.

864 украинских военнослужащих, из них – 114 офицеров, погибли за все время проведения АТО. Кроме этого, по данным СНБО, 3215 военных получили ранения.

2 000 российских граждан, как «добровольцев», так и российских военнослужащих, уже погибло на востоке Украины. Российские правозащитники, освещающие эту тему, отмечают, что речь пока идет только о количестве погибших, без учета раненных.

2 400 крымчан, которые были вынуждены переселиться на материковую часть Украины из АК Крым из-за оккупации автономии Россией, получают украинскую пенсию вовремя и в полном объеме. В то же время, пенсионные выплаты за август в Донецкой и Луганской областях, профинансированы на 49,4% и 20,1%, соответственно.

12 000 МАФов будут снесены в Киеве после утверждения новой схемы размещения малых архитектурных форм. На сегодняшний день, по подсчетам КГГА, в столице работает 20 тысяч МАФов.

30 000 хасидов из 20 стран мира ожидаются в сентябре в Умани на праздновании еврейского Нового года Рош Ха-Шана. Это – на пять тысяч больше, чем в прошлом году.

54 300 000 гривень (январь-август 2014 года) составили поступления в государственный бюджет Украины от приватизации. По данным Фонда государственного имущества Украины это составляет лишь 0,32% от годового плана. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн.

287 100 000 гривень в августе 2014 года принес в государственный бюджет военный сбор. В Государственной фискальной службе ожидают, что в сентябре эта сумма увеличится до 500 млн гривен. Напомним, перечисление военного сбора в госбюджет введено с 3 августа текущего года в объеме 1,5% от заработной платы. Планируется, что эта норма будет действовать до конца 2014 года.

1 000 000 000 евро планирует инвестировать в Украину в 2014 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В ЕБРР считают, что военные действия на востоке Украины негативно отражаются на экономике страны, однако у Украины есть мощные ресурсы - сельское хозяйство, природные и человеческие ресурсы, IT инновации, которые все еще интересны международному сообществу.

1 300 000 000 долларов США - на такую сумму Украина увеличила объемы экспорта в ЕС. Одновременно, по данным премьера Арсения Яценюка, торговля с Россией уменьшилась на 2,5 млрд долларов.

10 700 000 000 долларов финансовой помощи Украина планирует привлечь в экономику до конца года и жестко выполнять программу реформ, согласованную с международными кредиторами.

15 831 000 000 долларов составили золотовалютные резервы Национального банка Украины по состоянию на 1 сентября. За месяц резервы сократились на 1,48%, или на 239 млн долларов.

56 000 000 000 рублей составит дефицит оккупированного Россией Крыма в 2015 году. Местные самопровозглашенные власти подсчитали, что доходы бюджета автономии на следующий год могут составить 18 млрд рублей, а расходы – 74 млрд. Разницу должна будет покрывать Россия.

Маргарита Андреева