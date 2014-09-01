В Украине действует не менее четырех тактических батальонов вооруженных сил России - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.Читайте такжеЗа последние дни РФ перебросила в Украину 10-20 тысяч своих солдат - советник министра обороны

"По оперативной информации, на территории Украины действует не менее четырех тактических батальонов российских военнослужащих", - сказал Лысенко.

По его словам, эти батальоны усилены бронетехникой и тяжелой артиллерией.

Лысенко сообщил, что такие формирования российских Вооруженных сил замечены, в частности, в районе Новосветловка-Новоанновка-Красное, в районе Старобешево-Новокатериновка, в районе Кумачево-Победа, в районе Щербак-Маркино.

Сегодня военнослужащие сил АТО, которые были задействованы в обороне от террористов и российских военных аэропорта "Луганск" по приказу покинули этот объект. Сегодня утром между украинскими десантниками и танковым батальоном РФ состоялся бой за аэродром в Луганске.