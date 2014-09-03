На украино-российской границе правительство начинает реализацию проекта "Стена"
13:22, 03 сентября 2014Политика
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Правительство Украины начинает реализацию проекта "Стена" в рамках мероприятий по обустройству государственной границы Российской Федерацией.
Пропускной пункт ”Гоптовка”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Мы начинаем проект «Стена». Это проект реального строительства границы между Украиной и Российской Федерацией», - сказал он.Читайте такжеПостроить защитное сооружение на границе с РФ очень сложно - пограничники
Напомним, вице-премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Европейская техническая миссия в ближайшее время даст оценку масштабам работ по обустройству границы Украины с РФ.
На Черниговщине уже укрепляют границу с РФ - сооружают рвы и планируют построить стены.
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