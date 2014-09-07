Штаб обороны Мариуполя: ситуация под контролем, стрельба затихла

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на штаб обороны Мариуполя.

Сегодня было нарушено объявленное перемирие, заявили в штабе.

Читайте такжеБоевики обстреливают силы АТО, несмотря на объявленное перемирие – Тымчук"Мариуполь атаковали. Войска выдержали и дали твердый отпор агрессорам. Все службы города в полной готовности. Горячая линия принимает массу звонков. Ситуация под контролем военных. В 00.20 стрельба затихла. В случае продолжения все будут информированы дополнительно", - цитирует издание слова представителей штаба.

Напомним, ранее появилось сообщение об артиллерийских обстрелах в районе микрорайона "Восточный".