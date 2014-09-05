Возле поселка Коминтерново силы АТО уничтожили более 40 террористов

В результате боя в районе населенного пункта Коминтерново Донецкой области силы АТО уничтожили 2 бронетранспортера противника и более чем 40 террористов.

Об этом сообщил спикерь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеБоевики на Луганщине обстреляли из тяжелой артиллерии жилой проспект, есть жертвы По его словам, кроме этого, убегая, бандиты оставили на поле боя боевую машину пехоты и миномет.

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