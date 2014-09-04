Российские военные продолжают обстрел Луганщины с территории РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжаются циничные обстрелы наших позиций и населенных пунктов с территории РФ. В течение суток огонь велся в направлении поселка Станица Луганская и города Луганск», - отметил он.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 837 украинских военнослужащихЛысенко также сообщил, что «россияне обстреляли пункт пропуска «Красная Таловка» в Луганской области. Огонь велся из села Прогной Ростовской области РФ. После первого артобстрела в 22.00 российский беспилотник провел разведку района и залетел на территорию Украины на 3 км. После этого обстрелы продолжились. Это уже не первый артобстрел этого пункта пропуска, который на данный момент официально не действует».

«Такими действиями россияне пытаются оттеснить пограничников от линии границы на этом участке, однако подразделения Госпогранслужбы продолжают его контролировать и оборонять», - объяснил он.

Также артиллерийские удары по силам АТО со стороны РФ нанесены в районе сел Дмитровка и Победа Новоайдарского района Луганской области.

Кроме этого, по словам Лысенко, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили обстрел украинской территории со стороны России.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ "днем и ночью" фиксирует полеты беспилотников над российско-украинской границей«В течение последней недели артиллерийские взрывы и перестрелки были слышны только в западных и северных направлениях. Также впервые наблюдатели зафиксировали обстрел оружием легкого и тяжелого калибра из восточных и юго-восточных районов, которые граничат с Украиной», – говорится в сообщении ОБСЕ.