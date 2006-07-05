Богатырева сказала, когда появится свет в конце тоннеля

Один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА не исключает, что сегодня-завтра большинство и оппозиция достигнут договоренностей, которые помогут урегулировать конфликтную ситуацию в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам, отметив, что стороны сейчас продолжают консультации.

«Я не знаю, когда свет в конце тоннеля будет – либо сегодня, либо завтра, но мы приближаемся таки к решению проблем», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она добавила, что на этот момент остается несогласованным только один вопрос – это принцип распределения комитетов. Р.БОГАТЫРЁВА подтвердила позицию фракции Партии регионов о том, что распределение комитетов должно происходить пропорционально численности фракций, как это предусмотрено регламентом Верховной Рады.

Она выразила несогласие с позицией лидера СПУ Александра МОРОЗА, что после внесения изменений в Конституцию нельзя отдавать оппозиции комитеты.

Вместе с тем Р.БОГАТЫРЁВА выразила убеждение, что по этому вопросу удастся достичь договоренностей. «Мы с Александром Александровичем общаемся десять лет. Я думаю, что он понимает, что его позиция не правильна и не очень аргументирована, когда он говорит, что тогда было одно время, а сегодня якобы другое», - сказала она.

«Мы настаиваем на том, на чем они в свое время настаивали – то есть комитеты, которые выполняют контролирующие функции, представительство наших депутатов пропорционально во всех комитетах», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

Вместе с тем она отметила, что Партия регионов отказалась от должности первого вице-спикера парламента, пойдя навстречу коалиции, и согласилась, что Партия регионов будет претендовать на должность вице-спикера.

В то же время она отметила, что вопрос конкретной кандидатуры на эту должность Партия регионов еще не обсуждала.