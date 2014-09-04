США не собираются вести войну против РФ — Пентагон

01:38, 04 сентября 2014
Политика
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Глава Пентагона Чак Хейгел исключил возможность военной конфронтации между США и Россией из-за ситуации в Украине

REUTERS

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на CNN.

По словам министра обороны США, РФ "по-прежнему продолжает предпринимать очень опасные шаги, которые ведут к эскалации напряженности" в Украине, и эти шаги "будут иметь последствия для РФ".

Тем не менее, подчеркнул глава оборонного ведомства, США "не станут из-за этого вести военные действия, войну против России".

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Кроме того, Хейгел также высказался в защиту избранного действующей администрацией президента США подхода к урегулированию украинского кризиса.

По мнению Хейгела, не существует никаких оснований утверждать, что дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности в данном регионе, оказались напрасными.

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