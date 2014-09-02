Нацгвардия остановила наступление боевиков на Комсомольское

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины, "началось наступление, в ходе которого два авто с боевиками совершили нападение на позиции гвардейцев. Гранатометчик первой оперативной бригада НГУ гвардеец К. проявил исключительное мужество, быстро сориентировавшись в ситуации, двумя точными выстрелами подбил автомобили с боевиками, чем предотвратил прорыв врага на территорию, которая сейчас контролируется украинскими военными".

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За героизм и умелые действия в сложной боевой обстановке военнослужащий представлен к награде.