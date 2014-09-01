Меркель признала противостояние между Украиной и Россией

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в парламенте, сообщается в "Твиттере" немецкого министерства иностранных дел, передает ZN.UA.

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"Россия пытается изменить существующие границы с помощью угроз применения силы или даже посредством использования силы. С самого начала это не был конфликт внутри Украины, а противостояние между Россией и Украиной", - приводятся в сообщении слова канцлера Германии.

Ангела Меркель также подчеркнула необходимость скорейшего прекращения огня и установления контроля на границе.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия может добиваться аннексии сухопутного коридора в Крым.