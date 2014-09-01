Российские военные на Донбассе уже не скрывают принадлежности к вооруженным силам РФ – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Во многих населенных пунктах Донецкой и Луганской областях на смену боевикам прибыли профессиональные российские военные, которые не скрывают своей принадлежности к ВС России", - сказал Лысенко.

Читайте такжеГелетей: Операция по освобождению Донбасса от боевиков завершена, мы должны обороняться от РоссииОн также добавил, что в Луганске находятся военные с опознавательными знаками ВС РФ, которые организовывают коридоры и прикрытие для поставок военной техники и новейшего оружия в Украину.