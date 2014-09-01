Между украинскими десантниками и танковым батальоном РФ продолжается бой за аэродром в Луганске

На Донбассе продолжается бой за аэродром в Луганске.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО. "Продолжается оборонительный бой украинских десантников с усиленным танковым батальоном Вооруженных Сил Российской Федерации относительно удержания аэродрома Луганск", - говорится в сообщении.Читайте такжеЗа последние дни РФ перебросила в Украину 10-20 тысяч своих солдат - советник министра обороны Напомним, боевики постоянно обстреливают аэродром в Луганске, который удерживают украинские десантники.

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