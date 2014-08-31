"Шторм" вышел из окружения под Луганском
22:38, 31 августа 2014Политика
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Подразделение спецназначения одесской милиции "Шторм" вышло без потерь из окружения под Луганском.
REUTERS
Об этом рассказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, сообщает Украинская правда.
"Сотрудники подразделения спецназначения УМВД в Одесской области "Шторм" без потерь вышли из окружения в районе села Георгиевка, южнее Луганска", - рассказал он.
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Лысенко сообщил, что "штормовики" вывели колонну из 62 единиц техники, включая захваченный БМД.
Также бойцы помогли выехать более 50 автомобилям "с жителями Георгиевка и Лутугино, которым угрожали террористы".
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