"Шторм" вышел из окружения под Луганском

Об этом рассказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, сообщает Украинская правда.

"Сотрудники подразделения спецназначения УМВД в Одесской области "Шторм" без потерь вышли из окружения в районе села Георгиевка, южнее Луганска", - рассказал он.

Читайте такжеВ Луганске боевики 6 раз из "Градов" атаковали позиции сил АТО - активист

Лысенко сообщил, что "штормовики" вывели колонну из 62 единиц техники, включая захваченный БМД.

Также бойцы помогли выехать более 50 автомобилям "с жителями Георгиевка и Лутугино, которым угрожали террористы".