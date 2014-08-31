Новый глава Совета ЕС отстаивает "отважную, но не радикальную" позицию по Украине

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление Туска.

«Для меня самым важным делом... является, чтобы вместе (с новым высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Фредерикой Могерини - ред.) сумели выработать политику в контексте украинско-российского кризиса таким образом, чтобы эта позиция была отважной, но не радикальной и такой, которая была бы эффективной для достижения мира», - отметил он.

Туск обратил внимание, что Могерини разделяет эту точку зрения.

Читайте такжеНовым президентом Совета ЕС избран премьер-министр ПольшиГлава правительства Польши, который возглавит Совет Евросоюза 1 декабря, сказал, что осознает различные взгляды различных государств на то, что происходит в Украине и других странах.

Одновременно, по его убеждению, чтобы решить конфликты и помочь этим государствам, необходим общий подход, ибо в противном случае Евросоюз проигрывает.

«Мы ежедневно должны давать себе ответ на вопрос в контексте конфронтации в Украине, но также в Сирии, Ливии: кем мы являемся и как мы должны вместе ответить на этот вызов. Фундаментом должно быть умение строить общий взгляд. Поможем Украине, поможем нашим соседям на юге исключительно тогда, когда сможем построить общую однозначную точку зрения», - сказал Туск.

«Мы должны быть однозначно отважными и ответственными. Воображение и здравый смысл должны быть вместе - особенно в контексте тех вызовов..., таких драматических по соседству с ЕС», - добавил он.