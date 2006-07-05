Большинство и оппозиция сегодня продолжат консультации

Коалиция и Партия регионов сегодня продолжат консультации.

Такая договоренность была достигнута вчера вечером после очередного раунда круглого стола, который прошел с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщил журналистам глава секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК, сегодня в 9.00 в сессионном зале Верховной Рады состоится заседание фракции Партии регионов, после чего в 10.00 к ним присоединятся представители “тройки” – Юлия ТИМОШЕНКО, Александр МОРОЗ, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, чтобы объяснить предложения коалиции относительно принципов распределения парламентских комитетов.

После этого, если заседание коалиции и оппозиции будет результативным, в 12.00 можно будет ожидать встречи лидеров фракций в помещении Секретариата Президента, сообщил О.РЫБАЧУК. Относительно договоренностей, то, по его словам, их можно прогнозировать на вторую половину дня 5 июля.

Глава Секретариата Президента отметил, что очень важным итогом встречи 4 июля было то, что лидеры политических сил договорились не понижать уровень переговоров, а брать всю ответственность на себя и договариваться на уровне лидеров политических сил.