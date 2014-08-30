ЕС готов ввести новые санкции в отношении России – Порошенко
14:24, 30 августа 2014Политика
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Страны-члены ЕС будут готовы принять дополнительные меры.
ЕС готов ввести новые санкции / Фото УНИАН
Европейский Союз готов принять дополнительные меры и ввести новые санкции в отношении Российской Федерации.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на слова главы президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.
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«Страны-члены ЕС будут готовы принять дополнительные меры и санкции», - процитировал Порошенко слова Баррозу.
При этом глава государства, который сейчас находится с рабочим визитом в Брюсселе, отметил, что получил множество сигналов готовности Еврокомиссии помогать Украине.
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