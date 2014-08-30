Целью Путина является бунт в Киеве и распад Украины - Луценко
04:28, 30 августа 2014Политика
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Советник президента и председатель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко считает, что целью президента России Владимира Путина является бунт в Киеве и распад Украины.
Луценко считает, что целью президента России Владимира Путина является бунт в Киеве
Об этом он сообщил в эфире Шустер live, пишет Gazeta.ua.
"Я убежден, что план Путина не Мариуполь. Цель Путина - не Донбасс и даже не восточная Украина. Цель Путина - бунт в Киеве и распад Украины. Полный распад. И посмотрите вокруг, вы не видите очертаний этого бунта? Или вы не видите, когда подогревают ненависть к своему руководству, и руководствуясь слухами и трагическими фактами", - рассказал он.
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В то же время Луценко подчеркнул, что нет оснований защищать власть.
"Уверен, что мы можем победить только в единстве", - добавил политик.
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