Украинская диаспора Бразилии готовится встречать идеолога российского неофашизма

Местная украинская диаспора уже принимает меры по поводу этого визита, заявил ее руководитель Витторио Сиротюк в эфире Общественного радио.

В частности, представители диаспоры предупредили о визите посольство Украины, сообщил он.

Читайте такжеСМИ: Европейские националисты провели в Вене тайную встречу с путинскими олигархамиТакже Сиротюк рассказал, как бразильские украинцы противодействовали российской пропаганде во время Майдана, разрушая штампы российских СМИ о "фашистской" составляющей революции.