Украинская диаспора Бразилии готовится встречать идеолога российского неофашизма
16:40, 29 августа 2014Политика
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На середину сентября анонсирован приезд в Бразилию идеолога российского неофашизма Александра Дугина.
Витторио Сиротюк рассказал о бразильских украинцах / hromadskeradio.org
Местная украинская диаспора уже принимает меры по поводу этого визита, заявил ее руководитель Витторио Сиротюк в эфире Общественного радио.
В частности, представители диаспоры предупредили о визите посольство Украины, сообщил он.
Читайте такжеСМИ: Европейские националисты провели в Вене тайную встречу с путинскими олигархамиТакже Сиротюк рассказал, как бразильские украинцы противодействовали российской пропаганде во время Майдана, разрушая штампы российских СМИ о "фашистской" составляющей революции.
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