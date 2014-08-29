Собственным пиаром депутат Катеринчук ставит под угрозу жизнь пленных в зоне АТО

По поручению Президента Украины проводятся спецоперации по освобождению украинцев, попавших в плен к террористам и сепаратистам. Операции проводятся в режиме особой секретности, так как распространение информации относительно локации мест удержания пленных, контактных особ передающих пленных, условий передачи, а особенно имен пленных могут закрыть каналы, по которым они выдаются.

Игнорируя последствия тиражирования информации во время военных действий, народные депутаты Украины делают на теме АТО резонансный пиар. Начиная с 14 августа винницкие газеты заполнила информация про то, что благодаря стараниям народного депутата Николая Катеренчука был освобожден из плена в зоне АТО студент медик Назарий Р.

"Моя семья была очень удивлена подачей информации в СМИ относительно моего освобождения, даже связывались с редакциями требуя, чтоб они подали честную информацию", - говорит Назарий.

Действительно в сообщениях местной прессы, растиражированное с подачи пресс-службы депутата, главным действующим лицом выступает Катеринчук, который написал ряд писем в различные инстанции и таким образом освободил заложника.

Факты, которые пресс-служба передает в СМИ не только неправдивые, но и ставят под угрозу жизнь тех людей, которые остаются в плену. Обнародование фамилии парня, про факт освобождения которого депутату стало известно после возвращения Назария домой, создает ряд рисков: остановка выдачи пленных по данному каналу, смена места удержания и потеря контроля над ситуацией со стороны украинской власти.

Как прокомментировал в личной беседе ситуацию относительно неудачного пиара депутата военнослужащий спецподразделения: "Ни одно должностное лицо, участвующее в спецоперации по освобождению украинских пленных не может распространять конфиденциальные данные, в том числе называть фамилии и распространять данную информацию. Так как цель операции освободить как можно больше людей. А конкретно Назарий, освобожденный 7 августа, был первым освобожденным заложником по данному коридору и обнародование его имени вызвало угрозу срыва дальнейших переговоров по освобождению пленных. Во-вторых, операция проводилась спецподразделением "Альфа" по поручению Президента. Освобождение заложников происходит ситуативно, используя любые возможности, а не выбирая пленных согласно письменных запросов депутата".

Утверждение пресс-службы депутата Катеренчука про то что сразу после депутатского обращения парня отпустили не отвечает действительности. Ситуация вокруг Назария развивалась кардинально иным путем, чем изложено в региональной прессе. Освобождение студента происходило в рамках масштабной президентской спецоперации. Условием выдачи Назария украинской власти было присутствие при передаче публичной особы, от которой террористы меньше всего ожидали провокаций. В тот раз такой особой была определена Оксана Билозир. Поскольку она физически должна была присутствовать на передаче, подготовка спецоперации по освобождению одного человека продолжалась около 4 суток.

"Сегодня для Президента главным приоритетом является сохранение и защита человеческих жизней и я принимала участие в спецоперации, которая исполнялась по его поручению. Моя задача была принять Назария от террористов и лично сопроводить его до матери и сестры, которые ждали нас в Киеве. Более точных деталей операции я предоставить не могу. Любая информация и подробности могут стать угрозой для тех людей, которых сегодня еще держат в заложниках в зоне АТО", - комментирует Оксана Билозир.

Напомним, что военные подразделения агрессора не ограничиваются военными действиями, террористы берут в заложники волонтеров и мирное население, которые находятся в периметре военных действий.