Обращение Путина к боевикам свидетельствует, что ими руководят из Кремля - СНБО

Призыв президента РФ Владимира Путина создать коридор для выхода украинских военных свидетельствует, что террористами руководят непосредственно из Кремля.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического центра СНБО.

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«В ночь на 29 августа Путин обратился к подконтрольным террористическим группировкам на востоке Украины. Указание-призыв Путина террористам о создании коридоров для выхода украинских военных свидетельствует только об одном: этими людьми руководят и контролируют их непосредственно из Кремля», - отмечают в СНБО.

Как сообщал УНИАН, Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчением Новоросии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.