Боевики отказываются создавать коридор для выхода мирных граждан из зоны АТО
14:01, 04 июля 2014Политика
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Боевики отказываются принимать участие в создании полноценного коридора для выхода мирных жителей из зоны антитеррористической операции (АТО).
Парубий сообщил, что боевики не хотят формировать коридор для мирных граждан / фото УНИАН
Об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий. По его словам, в настоящее время нет полноценного коридора, поскольку боевики отказывается принимать участие в его формировании.
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"Та сторона даже не пускает людей, которые хотят выехать, отнимает у них автомобили. А для создания полноценного коридора должно быть желание второй стороны. На сегодняшний день мы его не видим. Напротив, видим агрессивное поведение", - сказал Андрей Парубий.
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