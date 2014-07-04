Боевики отказываются создавать коридор для выхода мирных граждан из зоны АТО

Об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий. По его словам, в настоящее время нет полноценного коридора, поскольку боевики отказывается принимать участие в его формировании.

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"Та сторона даже не пускает людей, которые хотят выехать, отнимает у них автомобили. А для создания полноценного коридора должно быть желание второй стороны. На сегодняшний день мы его не видим. Напротив, видим агрессивное поведение", - сказал Андрей Парубий.