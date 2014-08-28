Le Figaro: украинские власти просят помощи у НАТО

В статье под названием «Украинские власти просят помощи у НАТО», опубликованной во французской газете Le Figaro, говорится о том, что после двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, напряженность в отношениях между двумя странами выросла больше чем когда-либо. Через четыре месяца после начала конфликта, который унес жизни 2200 человек, при этом 1200 из них были убиты в прошлом месяце, по данным ООН, пророссийские сепаратисты вновь возвращают контроль над востоком Украины.

Украинские власти сообщили о том, что танки, выехавшие из России, проследовали в новую зону военных действий, и попросили «помощи» у НАТО, лидеры которого планируют увеличить присутствие Альянса в Восточной Европе. В Донецке в результате взрывов погибло несколько человек. В среду вечером украинские власти также заявили, что Россия хочет прекратить поставки газа в ЕС. Эту информацию Москва немедленно опровергла.

Украинские власти обратились к НАТО: «Нам нужна помощь»

4 и 5 сентября в Уэльсе состоится саммит НАТО, в котором примет участие Президент Украины. «Сегодня мы должны утвердить годовую программу сотрудничества Украина-НАТО. Мы ждем от наших западных партнеров и Альянса практическую помощь и принятия очень важных решений 4 сентября. Нам нужна помощь», – сказал премьер-министр Яценюк на открытии заседания Кабинета министров.

В интервью британской газете The Guardian, опубликованном в среду, Генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что «НАТО, будучи обеспокоенным отношением России к украинскому кризису, хочет получить возможность в течение нескольких дней дислоцировать большое количество своих войск и вооружений в Восточной Европе». «Это будет включать заблаговременное размещение материалов, оборудования, подготовку инфраструктуры, баз, штаб-квартиры. В итоге, в будущем присутствие НАТО в Восточной Европе станет более видимым», – объяснил он.

На востоке Украины была обнаружена российская система ПВО

Зенитный комплекс SA-22 или «Панцирь С1» был обнаружен на территории восточной Украины, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Об этом заявил в среду дипломат НАТО. Он напомнил, что похожий российский зенитно-ракетный комплекс класса земля-воздух «Бук» или SA-11 предположительно использовали для того, чтобы сбить самолет Малазийских авиалиний 17 июля, в результате чего погибли 298 человек. Ракетные комплексы «Панцирь С1» (или SA-22 по классификации НАТО) могут достигать любую воздушную цель на высоте до 15 км, на дальности – до 20 км. Они могут сопровождать четыре цели одновременно, а их ракеты могут достигать скорости 1300 м/c.

Украина заявила, что Россия хочет сократить поставки газа в Европу

Премьер-министр Украины подтвердил во время заседания правительства: «Нам известно о планах России блокировать транзит (газа), даже в страны Европейского Союза». «Это просто абсурд! Лучше оставить эти заявления без комментариев», – возмущенно заявил пресс-секретарь российского «Газпрома» Сергей Куприянов. «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы выполнять свои обязательства согласно договорам с европейскими импортерами, независимо от текущей политической ситуации», – со своей стороны заявил министр энергетики России.

Вашингтон, в свою очередь, обеспокоен контрнаступлением мятежников, которым, по их мнению, руководит Москва. В среду Соединенные Штаты предостерегли Россию в связи с очевидным вторжением российских воинских частей на территорию Украины, заявив, что это говорит о том, что в восточных регионах началось контрнаступление сепаратистов, которым управляет Москва. Представитель Госдепартамента заявила, что Вашингтон отметил «нежелание российского правительства говорить правду, даже после того как российских солдат обнаружили на расстоянии 48 км от границы с украинской стороны», имея ввиду очень размытое объяснение Путина. Джен Псаки также упомянула об отчетах, в которых говорится о том, что раненные солдаты в настоящее время находятся на лечении в больнице в Санкт-Петербурге, добавив, что Россия «отправляет своих молодых ребят в Украину, не говоря им при этом, куда они едут, и, не сообщая их родителям, что они на самом деле будут делать».

Тем временем в Донецке продолжался артиллерийский обстрел, в результате чего погибли три человека в центре города. Три полностью обугленных тела вытащили из машины и поместили в специальные мешки. По словам одного из сотрудников милиции, это были мирные граждане, чьи машины попали под обстрел снарядов на проспекте Т. Шевченко около 16 часов по местному времени, возле супермаркета. Снаряды летели с северо-запада в сторону аэропорта, который находится в городе, подконтрольном украинским войскам, но невозможно точно определить, кто именно производил выстрелы. Вечером также пострадала одна из донецких школ, в которую попали несколько снарядов, в ней начался пожар. Три человека получили ранения.

Сепаратисты заняли позиции на дороге между Донецком и Новоазовском, прибрежным городом, где все контрольно-пропускные пункты в настоящее время находятся под контролем повстанцев. Они также добились успехов на другом фронте, на юго-востоке от Донецка. Украинская армия сообщила в среду о движении колонны из 100 автомобилей, «в том числе танков, бронетранспортеров, зенитно-ракетных комплексов «Град»».