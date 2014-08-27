СМИ: Хорватия поставит Украине 14 военных вертолетов

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на хорватскую газету Jutarnji List.

По данным издания, эта инициатива обсуждалась представителями хорватского правительства и американскими конгрессменами во время встречи в Загребе в августе.

Читайте такжеСуд обязал Севастопольское авиапредприятие вернуть Украине 4 вертолета Ми-8Хорватия сможет поставить Украине эти вертолеты, поскольку намерена закупить у США 20 их вертолетов UH-60 Black Hawk. Эту тему обсудят подробнее в сентябре, когда американский генерал Мартин Демпси, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, примет участие в военных учениях в Хорватии.

Как известно, ранее американские военные пообещали поддержку украинской военной авиации.