СБУ «захватила» около 500 террористов в зоне АТО - Пушилин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал так называемый «глава социально-экономического штаба Народного фронта Новороссии» Денис Пушилин.

По его словам, террористы готовы обменять «на наших пленных» украинских военнослужащих, которых провели по центру Донецка 24 августа.

«Они содержатся в удовлетворительных условиях... Когда проводятся обмены, мы отдаем живых и здоровых и накормленных солдат. Мы готовы обменять. Если украинская армия будет готова - мы обменяем на наших пленных», - сказал Пушилин.

При этом Пушилин заявил, что боевики не исключают, что пленных могут использовать на работах, но приоритетом является обмен.

Читайте такжеСБУ открыла два уголовных дела против задержанных российских десантников

Как сообщал УНИАН, 24 августа пророссийские боевики провели строем по центру Донецка пленных украинских военных. Таким образом лидеры террористической организации "Донецкая народная республика" решили ответить на празднование Дня Независимости Украины.

27 августа спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что к «параду пленных» в Донецке 24 августа привлекались заключенные из местных колоний.

«Установлено незначительное количество военнослужащих, которые действительно были в этом прохождении по Донецку, действительно есть факты, узнали людей, которых проводили», - отметил Лысенко. «Однако большинство из них – не выяснено, и есть информация о том, что там задействовались для массовки заключенные, которых привлекли из местных колоний, расположенных в Донецкой области», - добавил Лысенко.