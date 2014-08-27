Луганск продолжают обстреливать, остро стоит вопрос отсутствия воды

Обстановка в Луганске остается критической, ежедневно в результате обстрелов происходят новые разрушения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Луганского городского совета.

Отмечается, что 25-й день в областном центре нет света и воды, не работает мобильная и стационарная связь.

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В результате вооруженных противостояний, разрывов снарядов и мин происходят новые разрушения, случаются возгорания жилых домов и объектов городской инфраструктуры.

По сообщениям жителей, люди перемещаются по городу преимущественно в первой половине дня, выходя из дома для того, чтобы приобрести продукты и воду.

По информации горожан, недалеко от школы №60 упал снаряд.

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В городе остро стоит вопрос отсутствия воды, сохраняется серьезная проблема с прекращением поставок продуктов, медикаментов и топлива. В продаже есть только самые необходимые продовольственные товары.

Длительное время жители областного центра не могут получить зарплаты, пенсии и социальные выплаты, говорится в сообщении.