В Газпроме прогнозируют, что сегодня не договорятся с Нафтогазом

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" вряд ли смогут сегодня договориться о разрешении ситуации с поставками газа, заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

"Ход переговоров, который мы видим на данный момент, позволяет говорить, что сложно ожидать того, что сегодня все проблемы будут сняты, и все разногласия будут урегулированы. Хорошо, если я ошибаюсь", - оговорился С.КУПРИЯНОВ.

Он подтвердил ранее озвученную информацию, что если до конца этого дня российская и украинская стороны не достигнут соглашения, российского газа с завтрашнего дня в балансе Украины уже не будет.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.

Переговоры, прошедшие в Москве в пятницу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", закончились безрезультатно. Сегодня переговоры возобновились.