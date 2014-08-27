На сайт Кабмина продолжается DDoS-атака

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) сообщает о DDoS-атаке на веб-портал Кабинета министров Украины.

«Продолжается DDoS-атака на kmu.gov.ua», - сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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Согласно сообщению, также DDoS-атаке подвергается сайт Госспецсвязи, который находится на одной площадке с сайтом Кабмина.

По данным ведомства, на данный момент специалисты Государственного центра защиты информационно-телекоммуникационных систем (ГЦЗ ИТС) и подразделения Госспецсвязи CERT-UA успешно пресекают хакерские атаки.

«ГЦЗ ИТС, CERT-UA и провайдеры работают над купированием атаки», - сказано в сообщении.

По состоянию на 10.45 27 августа сайты ведомств работают в обычном режиме.

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Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные хакеры неоднократно проводили DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственных органов и правительственных порталов.

В международных СМИ неоднократно сообщалось, что вместе с военной агрессией России на востоке Украины пророссийские хакеры продолжают проводить DDoS-атаки на украинские сайты, а также на сайты НАТО и других международных организаций. По мнению экспертов, хотя атаки осуществляются по инициативе частных лиц, правительство Кремля поддерживает действия хакеров.