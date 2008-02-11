Богатырева: в вопросе РосУкрЭнерго от Тимошенко ничего не зависит

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что отказ от посреднических услуг РосУкрЭнерго при поставках природного газа в Украину является предметом компетенции учредителей этой компании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Р.БОГАТЫРЕВА высказала сегодня на брифинге в СНБО.

«Сегодня любые заявления, любые желания не зависят от украинской стороны. Они зависят от учредителей компании «РосУкрЭнерго», которыми не является украинская сторона», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом секретарь СНБО сообщила, что на заседании совета Нацбезопасности и обороны 1 февраля принималось решение и поручение правительства об изучении возможности диверсификации источников поставки энергоресурсов в Украину, а не об отказе Украины от посреднических услуг РосУкрЭнерго.

«Совет национальной безопасности не принимает решений и не заключает договора, кого выгонять с рынка и кого привлекать. Тем более, что компания «РосУкрЭнерго» - это не украинская компания», - пояснила она.

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что стороны должны найти такой механизм взаимодействия, который позволит сохранить низкую цену на энергоносители и обеспечить решение проблем, которые сейчас мешают НАК «Нафтогаз Украины» эффективно функционировать.

«Поэтому не только на том заседании так не написано, и не идет обсуждение, кого привлечь на рынок или не привлекать, а речь идет о выработке стратегии энергетической безопасности страны», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.