Балога с Миллером придумали, как подстегнуть Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о недопустимости дальнейшего накопления долгов НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ и настаивает на немедленном урегулировании проблемных аспектов в сфере газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом сообщил сегодня руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА после обсуждения с главой государства ситуации в энергетическом секторе страны.

По словам В.БАЛОГИ, на сегодняшний день «Нафтогаз» не рассчитался за топливо, которое поставлялось в Украину с октября прошлого года и до сегодняшнего дня. На фоне заверений правительства в намерениях изменить схему обеспечения газом украинских потребителей не заключено ни одного контракта на газоснабжение.

Руководитель Секретариата сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с руководителем «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ по поводу его телеграммы в адрес Президента Украины.

«Мы обстоятельно обсудили аргументы, на которых настаивает российская сторона. Игнорировать их нельзя, в то же время есть реальные возможности для быстрого решения спорных моментов. Правда, для успеха этого дела нужно полностью изъять из него политическую составляющую», – сказал В.БАЛОГА.

Он напомнил о неоднократных поручениях главы государства премьер-министру взять под личный контроль урегулирование проблемных аспектов в сфере газопоставок. «Ситуация сложилась весьма серьезная, и выходить из нее нужно как можно оперативнее», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Президент сегодня заслушает отчет руководителя правительства о принятых мерах по нормализации «газового вопроса» и плане действий на ближайшую перспективу.

«Глава государства выступает за поиск такого способа поставок газа в Украину, который гарантировал бы необходимые объемы, приемлемую цену, прозрачную схему и отсутствие каких-либо недоразумений», – отметил руководитель Секретариата.