Бой за Иловайск продолжается: военные уничтожили более 50 боевиков, открыт проход в город
19:11, 24 августа 2014Политика
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В батальоне отмечают, что в результате успешной операции открыт южный проход в город.
REUTERS
Батальоном "Донбасс" совместно с силами ВСУ уничтожены четыре огневые точки террористов и более пятидесяти боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба батальона "Донбасс" на своей странице в Facebook.
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"Не прекращается бой за Иловайск! По результатам утреннего боя "Донбассом" и мотострелковой ротой 17-й и 93-й бригад ВСУ была разбита южная группировка террористов", - говорится в сообщении.
В батальоне отмечают, что теперь открыт южный проход в город. Боевой дух у военных - чрезвычайно высокий.
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