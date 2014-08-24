Бой за Иловайск продолжается: военные уничтожили более 50 боевиков, открыт проход в город

Батальоном "Донбасс" совместно с силами ВСУ уничтожены четыре огневые точки террористов и более пятидесяти боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба батальона "Донбасс" на своей странице в Facebook.

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"Не прекращается бой за Иловайск! По результатам утреннего боя "Донбассом" и мотострелковой ротой 17-й и 93-й бригад ВСУ была разбита южная группировка террористов", - говорится в сообщении.

В батальоне отмечают, что теперь открыт южный проход в город. Боевой дух у военных - чрезвычайно высокий.