Семенченко: за ночь батальон "Донбасс" потерь не понес
08:55, 24 августа 2014Политика
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Ночь на воскресенье батальон "Донбасс", бойцы которого находятся в Иловайске, потерь не понес.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил командир батальона Семен Семенченко. Он пояснил, что в зоне Иловайска "нет устойчивой мобильной связи".
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"Только что мне позвонил комбат батальона, который не побоялся зайти в Иловайск и стал с ребятами плечом к плечу. Ночью потерь не было. Родным моих бойцов - не переживайте зря, там просто нет устойчивой мобильной связи", - написал Семен Семенченко.
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