Вице-президент США назвал гуманитарную помощь России провокацией

Вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко назвал провокацией доставку Россией гуманитарной помощи населению юго-востока Украины.

"Вице-президент высоко оценил сдержанность украинской стороны перед лицом российской вопиющей провокации и пренебрежением суверенитетом Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

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Порошенко также проинформировал Байдена о том, что большая часть российских грузовиков вернулась на территорию России из Луганска.

В пятницу российские власти приняли решение отправить автоколонну через границу без согласования с властями Украины и Международным комитетом Красного Креста.

Этому предшествовало заявление МИД России о том, что Киев продолжает "искусственно затягивать" согласование решения об отправке колонны.

Власти Украины назвали самовольный вход колонны на украинскую территорию "вопиющим нарушением международного права".

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Решение Москвы также осудили президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, Меркель в ходе визита в Киев призвала Москву к переговорам по разрешению кризиса на востоке Украины и предупредила о возможности новых санкций против России.