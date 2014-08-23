В Харьковской области подорвали железнодорожные пути

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») закрыла движение поездов по непарной колее на перегоне Змиев - Занки в Харьковской области из-за взрыва железнодорожного пути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в результате происшествия пострадавших нет.

«Сегодня, 23 августа, в 4/20 на перегоне Змиев - Занки Южной железной дороги из-за толчка машинист пригородного поезда № 6407 сообщением Харьков-Пассажирский - Изюм - Еремин применил экстренное торможение. Причина - взрыв неизвестного устройства, и как результат - повреждение 0,5 м непарного пути под шестым (с головы) вагоном поезда», - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из-за взрыва данного участка были задержаны три пригородных поезда.