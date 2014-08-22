Пан Ги Мун обеспокоен российским гумконвоєм в Украине

Соответствующее заявление генсека ООН обнародовано в пятницу.

"Генеральный секретарь ООН с глубокой обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что российский гуманитарный конвой пересек границу Украины без разрешения украинских властей. В то время, как гуманитарная ситуация ухудшается, любые односторонние действия имеют потенциал усилить и без того опасную ситуацию в Восточной Украине", - отмечается в заявлении.

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В этой связи генсек ООН призвал все стороны, включая Украину и Российскую Федерацию продолжать работать вместе в координации с международным сообществом, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы. "Он повторил, что все стороны должны продолжать проявлять максимальную сдержанность и избегать эскалации", - отмечают в ООН.

В этой связи генсек приветствовал заявление президента Петра Порошенко относительно того, что Украина сделает все возможное, чтобы не допустить более тяжких последствий в результате перемещения конвоя на территории Украины.