Меркель дадут поговорить с представителями Востока - Чалый

Об этом в эфире канала "Украина" заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, пишет Украинская правда.

По его словам, визит Меркель, с которой Петр Порошенко за последнее время уже провел семь раундов телефонных переговоров, должен стать "мостиком" к следующим переговорам, в том числе и в Минске.

"Могу добавить, что очень неожиданный компонент: он будет касаться непосредственного общения канцлера с представителями Востока... Речь идет о мэрах, губернаторах - тех, кто решает сегодня экономические и социальные вопросы", - рассказал Чалый.

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Чалый также пояснил, что Украина не просила Европу о прямой военной помощи.

По его словам, речь идет о военно-техническом сотрудничестве, "средствах связи, беспилотниках для мониторинга границы и т.д.".