В СНБО не видят смысла в изменении формата АТО
21:45, 21 августа 2014Политика
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Смысла вводить другой режим действий на востоке Украины вместо АТО нет.
Лысенко: в изменении АТО не нуждается / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеКрасный Крест призывает не размещать огневые точки в жилых кварталах“Пока что мы не наблюдаем массированного перехода через границу Украины тех тысяч российских войск (которые сконцентрированы вблизи украинской границы - УНИАН), поэтому в изменениях АТО не нуждается”, - сказал Лысенко.
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