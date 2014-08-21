В СНБО не видят смысла в изменении формата АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеКрасный Крест призывает не размещать огневые точки в жилых кварталах“Пока что мы не наблюдаем массированного перехода через границу Украины тех тысяч российских войск (которые сконцентрированы вблизи украинской границы - УНИАН), поэтому в изменениях АТО не нуждается”, - сказал Лысенко.