Днепропетровск встретит День Независимости минутой молчания
20:23, 21 августа 2014Политика
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Днепропетровск отметит День Независимости минутой молчания.
Заместитель председателя Днепропетровской ОГА рассказал о планах на 24 августа / Фото УНИАН
Об этом заместитель председателя Днепропетровской ОГА Святослав Олейник заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
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«В Днепропетровске на День Независимости там будет минута молчания, там все остановится, никаких парадов», - подчеркнул он.
«Парад - это тоже не нужно сегодня, технику нужно туда отдать (в зону АТО - УНИАН) и немедленно, а не завтра или послезавтра», - сказал Олийнык.
Он считает, что «нужно сегодня всем сопереживать в этом вопросе».
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