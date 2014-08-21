Днепропетровск встретит День Независимости минутой молчания

Об этом заместитель председателя Днепропетровской ОГА Святослав Олейник заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«В Днепропетровске на День Независимости там будет минута молчания, там все остановится, никаких парадов», - подчеркнул он.

«Парад - это тоже не нужно сегодня, технику нужно туда отдать (в зону АТО - УНИАН) и немедленно, а не завтра или послезавтра», - сказал Олийнык.

Он считает, что «нужно сегодня всем сопереживать в этом вопросе».