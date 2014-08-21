В Донецке террористы обстреляли “Донбасс-Арену” из тяжелого оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Из тяжелого вооружения обстрелян спортивный комплекс “Донбасс-Арена”, который является настоящей жемчужиной столицы Донбасса”, - сказал он, не уточнив в то же время степени причиненных повреждений.

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Как отметил Лысенко, сегодня днем террористы в очередной раз обстреляли жилые кварталы Ленинского, Киевского, Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка, в результате чего разрушены жилые дома, а также кровля и стены Донецкого краеведческого музея.