СБУ задержала двух шпионов "ДНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что З. был завербован представителем «ДНР» - боевиком с позывным «14». По его заданию задержанный осуществлял сбор и передачу разведывательной информации, касающейся подразделений Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Первоочередные усилия указанное лицо направляло на фиксацию перемещений военных самолетов и вертолётов, которые дислоцировались на Чугуевском военном аэродроме Харьковской области. При этом с задействованием З. представители «ДНР» планировали совершить диверсию на складе горюче-смазочных материалов, расположенном на территории аэродрома.

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Принимаются дальнейшие контрразведывательные меры для установления связей задержанных.