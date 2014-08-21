На Донетчине уволился мэр, сотрудничавший с террористами

Об этом заявил на своей странице Facebook депутат Егор Фирсов.

"Городской голова Новогродовки Александр Антоненко, исключительно понятливый человек, вчера он понял, что он и современная Украина несовместимы. И как следствие - ушел в отставку. Этот человек организовывал референдум, проводил пророссийские митинги и вешал флаги ДНР!", - написал депутат.

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"Прошу досрочно прекратить мои полномочия на посту Новогородовского городского головы с 21.08.2014 г.", - говорится в документе.