Водителя и охранника Плюща убила банда Гончарова?
Версию следствия подтверждает обвиняемый
Один из обвиняемых по делу «оборотней» Леонид МИХАЙЛЕНКО начал давать показания, которые могут подтвердить версию убийства водителя автобазы Верховной рады Александра Скляра и старшего прапорщика управления Госохраны Павла Потеряйко, работавших на тогдашнего спикера парламента Ивана ПЛЮЩА.
Об этом сегодня сообщает газета «Комсомольская правда-Украина» со ссылкой на источники в органах внутренних дел Украины.
«Во время допросов МИХАЙЛЕНКО подтвердил версию следствия о том, что члены организованной преступной группировки (под руководством Игоря Гончарова – УНИАН) не только похищали людей с целью выкупа, но и принимали заказы на убийства от известных политических деятелей. Одним из таких преступлений стало случившееся в 2001 году убийство А.Скляра и П.Потеряйко. По первоначальной версии, помощники И.ПЛЮЩА отравились водкой, что и привело к острой коронарной недостаточности и в результате – к смерти», - пишет издание.
Источник «КП-Украина» утверждает, что на самом деле «заинтересованный политик» хотел убрать П.Потеряйко, который работал вместе с Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО и принимал непосредственное участие в записях разговоров в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. «Соответственно – он (П.Потеряйко - УНИАН) знал имена тех, кто стоял за Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, и мог об этом рассказать», - цитирует издание слова своего источника. Вместе с тем, он утверждает, что следствие пока не располагает весомыми доказательствами того, что «заинтересованный политик» являлся одним из организаторов прослушивания кабинета Президента.
«Заказ» на Потеряйко и Скляра бандиты получили летом 2001 года. И.Гончаров прекрасно понимал, что убийство этих людей обязательно вызовет громкий резонанс и привлечет внимание правоохранителей к банде. Поэтому он решил сбить следствие с толку», - пояснил источник. По его словам, И.Гончаров приказал одному из членов банды, который был хорошо знаком с А.Скляром, пригласить водителя и охранника И.ПЛЮЩА на шашлыки в Гидропарк и угостить их водкой с примесью специального химического препарата, вызывающего смерть от коронарной недостаточности.
По словам источника «КП», до убийства водителя и охранника спикера действие химического препарата И.Гончаров испытал на другом человеке - Александре Тутченко. «Во время предварительного следствия по делу «оборотней» мы думали, что И.Гончаров убил А.Тутченко из-за ревности (А.Тутченко женился на девушке, которая раньше встречалась с И.Гончаровым - УНИАН). Но теперь мы понимаем, что причина не в оскорбленном самолюбии Гончарова. Ему просто понадобился подопытный кролик», - цитирует «КП-Украина» слова своего источника.
Как сообщал УНИАН, близкий товарищ и коллега главаря банды «оборотней» Игоря Гончарова по службе в УБОП Киевской области, бывший майор милиции Леонид МИХАЙЛЕНКО был доставлен самолетом из США 26 апреля 2006 года в сопровождении сотрудников спецслужб. Л.МИХАЙЛЕНКО исчез из поля зрения украинских правоохранителей в 2000 году и был объявлен в международный розыск в связи с подозрением в совершении во второй половине 90-х годов ряда тяжких преступлений.
Правоохранительные органы задержали большинство членов банды «оборотней» в 2001 году. тогда же против них было возбуждено уголовное дело, но следствию не удавалось доказать ряд совершенных преступлений. Поэтому в суд были переданы материалы только по доказанным эпизодам, а остальные факты были выделены в отдельное уголовное дело, следствие по которому продолжается.
Члены «банды оборотней» обвиняются по 15 статьями Уголовного кодекса Украины. Банда в составе 12 человек в 1997 - 2001 годах совершила ряд похищений и убийств. В банду входили офицеры милиции, которые в разное время уволились из органов внутренних дел.
И.Гончаров умер 3 августа 2003 года в Киевском следственном изоляторе при загадочных обстоятельствах.
29 ноября в Киеве Апелляционный суд столицы начал рассмотрение по существу дела «банды оборотней».