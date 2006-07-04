Водителя и охранника Плюща убила банда Гончарова?

Один из обвиняемых по делу «оборотней» Леонид МИХАЙЛЕНКО начал давать показания, которые могут подтвердить версию убийства водителя автобазы Верховной рады Александра Скляра и старшего прапорщика управления Госохраны Павла Потеряйко, работавших на тогдашнего спикера парламента Ивана ПЛЮЩА.

Об этом сегодня сообщает газета «Комсомольская правда-Украина» со ссылкой на источники в органах внутренних дел Украины.

«Во время допросов МИХАЙЛЕНКО подтвердил версию следствия о том, что члены организованной преступной группировки (под руководством Игоря Гончарова – УНИАН) не только похищали людей с целью выкупа, но и принимали заказы на убийства от известных политических деятелей. Одним из таких преступлений стало случившееся в 2001 году убийство А.Скляра и П.Потеряйко. По первоначальной версии, помощники И.ПЛЮЩА отравились водкой, что и привело к острой коронарной недостаточности и в результате – к смерти», - пишет издание.

Источник «КП-Украина» утверждает, что на самом деле «заинтересованный политик» хотел убрать П.Потеряйко, который работал вместе с Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО и принимал непосредственное участие в записях разговоров в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. «Соответственно – он (П.Потеряйко - УНИАН) знал имена тех, кто стоял за Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, и мог об этом рассказать», - цитирует издание слова своего источника. Вместе с тем, он утверждает, что следствие пока не располагает весомыми доказательствами того, что «заинтересованный политик» являлся одним из организаторов прослушивания кабинета Президента.

«Заказ» на Потеряйко и Скляра бандиты получили летом 2001 года. И.Гончаров прекрасно понимал, что убийство этих людей обязательно вызовет громкий резонанс и привлечет внимание правоохранителей к банде. Поэтому он решил сбить следствие с толку», - пояснил источник. По его словам, И.Гончаров приказал одному из членов банды, который был хорошо знаком с А.Скляром, пригласить водителя и охранника И.ПЛЮЩА на шашлыки в Гидропарк и угостить их водкой с примесью специального химического препарата, вызывающего смерть от коронарной недостаточности.

По словам источника «КП», до убийства водителя и охранника спикера действие химического препарата И.Гончаров испытал на другом человеке - Александре Тутченко. «Во время предварительного следствия по делу «оборотней» мы думали, что И.Гончаров убил А.Тутченко из-за ревности (А.Тутченко женился на девушке, которая раньше встречалась с И.Гончаровым - УНИАН). Но теперь мы понимаем, что причина не в оскорбленном самолюбии Гончарова. Ему просто понадобился подопытный кролик», - цитирует «КП-Украина» слова своего источника.

Как сообщал УНИАН, близкий товарищ и коллега главаря банды «оборотней» Игоря Гончарова по службе в УБОП Киевской области, бывший майор милиции Леонид МИХАЙЛЕНКО был доставлен самолетом из США 26 апреля 2006 года в сопровождении сотрудников спецслужб. Л.МИХАЙЛЕНКО исчез из поля зрения украинских правоохранителей в 2000 году и был объявлен в международный розыск в связи с подозрением в совершении во второй половине 90-х годов ряда тяжких преступлений.

Правоохранительные органы задержали большинство членов банды «оборотней» в 2001 году. тогда же против них было возбуждено уголовное дело, но следствию не удавалось доказать ряд совершенных преступлений. Поэтому в суд были переданы материалы только по доказанным эпизодам, а остальные факты были выделены в отдельное уголовное дело, следствие по которому продолжается.

Члены «банды оборотней» обвиняются по 15 статьями Уголовного кодекса Украины. Банда в составе 12 человек в 1997 - 2001 годах совершила ряд похищений и убийств. В банду входили офицеры милиции, которые в разное время уволились из органов внутренних дел.

И.Гончаров умер 3 августа 2003 года в Киевском следственном изоляторе при загадочных обстоятельствах.

29 ноября в Киеве Апелляционный суд столицы начал рассмотрение по существу дела «банды оборотней».