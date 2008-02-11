Яценюк не считает что в Украине существует парламентский кризис

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не считает, что сегодняшнее противостояние в ВР является признаком парламентского кризиса в Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканалу «1+1» в воскресенье.

«Это не парламентский кризис. Парламент сегодня работает именно в такой форме», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, сегодня именно таким способом власть и оппозиция пытаются найти хотя бы какие-нибудь точки взаимопонимания.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что такое взаимопонимание нельзя найти путем проведения досрочных выборов и постоянной блокировки работы парламента. «Нормальное русло будет тогда, когда отдельные политические силы поймут, что их желание вернуться сегодня во власть, вряд ли реальное», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР также заверил, что коалиция найдет способ, чтобы разблокировать работу парламента.

«Я не исключаю, что будут адекватные мероприятия – те, какие мы уже начали делать в части разблокирования работы парламента. Придется работать так же, как и в прошлый раз – при трибуне, которая охраняется народными депутатами Украины», - сказал он.

В то и же время А.ЯЦЕНЮК выразило мнение, что лишение депутатов – прогульщиков заработной платы не будет способствовать массовому посещению сессионных заседаний. «К большому сожалению, этот инструмент действительно не является решающим», - сказал он.