Президент назначил послов Украины в Финляндии и ЮАР

Президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Финляндии и Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Своим указом президент назначил послом Украины в ЮАР Евгения Бурката. Послом Украины в Финляндии назначен Андрей Олефиров. Тексты соответствующих указов размещены на сайте президента. Андрей Олефиров с 3 июля 2012 года занимал должность заместителя министра иностранных дел - руководителя аппарата. Свободно владеет английским, испанским и хорватским языками.

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