Президент назначил послов Украины в Финляндии и ЮАР
08:53, 21 августа 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Финляндии и Южно-Африканской Республике (ЮАР).
Президент назначил двоих послов Украины / фото Минобороны
Своим указом президент назначил послом Украины в ЮАР Евгения Бурката.
Послом Украины в Финляндии назначен Андрей Олефиров.
Тексты соответствующих указов размещены на сайте президента.
Андрей Олефиров с 3 июля 2012 года занимал должность заместителя министра иностранных дел - руководителя аппарата. Свободно владеет английским, испанским и хорватским языками.
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