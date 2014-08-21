Президент назначил послов Украины в Финляндии и ЮАР

08:53, 21 августа 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Финляндии и Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Президент назначил двоих послов Украины / фото Минобороны

Своим указом президент назначил послом Украины в ЮАР Евгения Бурката.

Послом Украины в Финляндии назначен Андрей Олефиров.

Тексты соответствующих указов размещены на сайте президента.

Андрей Олефиров с 3 июля 2012 года занимал должность заместителя министра иностранных дел - руководителя аппарата. Свободно владеет английским, испанским и хорватским языками.

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